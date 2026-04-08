Türkiye'nin 3 aylık somon ihracatı 91 milyon 61 bin 416 dolara ulaştı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden elde edinilen bilgilere göre, iç sulardaki kurulu çiftliklerde belirli ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz'deki kafeslere aktarılarak yetiştirilen Türk somonu, ocak-mart döneminde 19 ülkede alıcı buldu.

Bu kapsamda Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 13 bin 599 ton somon ihraç edilerek karşılığında 91 milyon 61 bin 416 dolar gelir elde edildi.

Ülkeden geçen yılın aynı döneminde ise 11 bin 879 ton karşılığı 84 milyon 258 bin 203 dolarlık Türk somonu dış satımı yapılmıştı. Böylece Türkiye'den yapılan somon ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 14, değerde de yüzde 8 arttı.

EN ÇOK SOMON İHRAÇ EDİLEN 3 ÜLKE BELLİ OLDU

Söz konusu dönemde Rusya, Belarus ve Vietnam en fazla Türk somonu ihraç edilen 3 ülke oldu.

Türkiye'den ocak-mart döneminde Rusya'ya 68 milyon 101 bin 986 dolarlık, Belarus'a 8 milyon 425 bin 789 dolarlık, Vietnam'a da 6 milyon 651 bin 994 dolarlık somon dış satımı yapıldı.

İHRACATIN ARTARAK DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, sektör açısından yılın ilk çeyreğinin oldukça başarılı geçtiğini söyledi.

Türk somonuna uluslararası talebin istikrarlı şekilde arttığını belirten Kobya, "Somon ihracatında hem miktar hem de değer bazında geçen yılın aynı dönemine göre büyüme yakaladık. Özellikle Rusya, Belarus ve Vietnam pazarlarında güçlü bir performans sergiledik. Bu tablo, Türk somonunun kalite ve rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu" dedi.

Kobya, devam eden süreçte ihracatın artarak devam etmesini beklediklerini vurgulayarak, "Mevcut pazarlardaki payımızı korumanın yanı sıra yeni pazarlara açılma yönünde çalışmalarımız sürüyor. Özellikle Uzak Doğu ve Avrupa'da alternatif pazarlar üzerinde yoğunlaşıyoruz." diye konuştu.

Türk somonu ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunun altını çizen Kobya, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yıl ihracatı artırmak adına üretim kapasitesinin geliştirilmesi, lojistik imkanların iyileştirilmesi ve tanıtım faaliyetlerinin artırılması yönünde sektör paydaşlarımızla çeşitli projeler yürütüyoruz. Hedefimiz, Türk somonunu dünya pazarında daha güçlü bir marka haline getirerek yıl sonu ihracat rakamlarını daha da yukarı taşımak" değerlendirmesinde bulundu.