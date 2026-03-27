Dünyanın en etkileyici ve özel noktalarını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl yayımlanan “Dünyanın En Harika 50 Yeri” listesi tekrar gündeme geldi. Liste, Fas’tan Umman’a, Şili’den Norveç’e kadar birçok farklı destinasyonu kapsıyor ve Türkiye’den iki önemli nokta da dikkat çekiyor.

Türkiye’den öne çıkan noktalar arasında İstanbul’daki Zeyrek Çinili Hamam, restorasyon sonrası ziyaretçilere tarihi bir deneyim sunan mekanlar arasında yer alırken, The Diyarbakır Express ise Anadolu’nun coğrafyasını keşfetmek isteyenler için özel bir tren yolculuğu deneyimi olarak listede yer aldı.

Dünyanın diğer öne çıkan noktaları arasında şunlar bulunuyor:

Maui Cultural Lands Lahaina, Havai

Kamba African Rainforest Experiences – Odzala‑Kokoua Milli Parkı, Kongo

Pearling Path – Muharraq, Bahreyn

Bab Al Salam Mosque – Muscat, Umman

Yum Cha – Santiago, Şili

Iris – Hardangerfjord, Norveç

Matterhorn Alpine Crossing – İsviçre/İtalya

Baths of Caracalla – Roma, İtalya

teamLab Borderless Digital Art Museum – Tokyo, Japonya

Listeye giren diğer mekanlar da doğal güzellikler, kültürel değerler ve özel deneyimler sunan lokasyonlardan oluşuyor. Dünyanın dört bir yanındaki bu yerler, hem turistik hem de keşif odaklı geziler için öne çıkıyor.