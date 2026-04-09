Avrupa Komisyonu, 18 yaşına giren 40 bin genç için ücretsiz Interrail tren bileti dağıtacağını duyurdu. DiscoverEU kapsamında verilecek biletler için başvurular 22 Nisan’a kadar yapılabilecek.

AB'nin düzenlediği program, Avrupa Birliği üyesi olmayan ancak Erasmus+ kapsamında yer alan ülkelerden gençlere de açık bulunuyor.

TÜRKİYE'DEN DE BAŞVURULAR KABUL EDİLİYOR

Türkiye’den başvuru yapacak gençler de çekilişe katılabiliyor. Tüm Avrupa’yı tek biletle gezme imkânı sunan bu fırsat için adayların, başvuru sırasında Avrupa’ya dair genel kültür sorularını yanıtlaması gerekiyor.

7 GÜN BOYUNCA TRENLE SEYAHAT

Çekiliş sonucunda seçilen katılımcılar, 1 Temmuz 2026 ile 30 Eylül 2027 tarihleri arasında 30 günlük bir süre içinde en fazla yedi gün boyunca Avrupa’da trenle seyahat edebilecek.

Programa yalnızca bu yıl 18 yaşına giren gençler başvurabiliyor. Bu kapsamda 1 Temmuz 2007 ile 30 Haziran 2008 tarihleri arasında doğanların başvuruları değerlendirilecek. Engelli ya da sağlık sorunu bulunan katılımcılar, kendileriyle birlikte bir refakatçi için de başvuru yapabilecek. Ayrıca grup halinde seyahat etmek isteyen gençler için de başvuru imkânı sunuluyor.

AVRUPA ÇAPINDA UYGULANIYOR

DiscoverEU programı, 2018 yılında Alman aktivistler Vincent-Immanuel Herr ve Martin Speer tarafından başlatılan bir girişim olarak hayata geçirildi. 18 yaşına giren gençlere Interrail bileti verilmesi fikri, zamanla geniş destek görerek Avrupa çapında uygulanan bir projeye dönüştü.

Avrupa Komisyonu verilerine göre programın başlangıcından bu yana toplam 431 bin 931 ücretsiz bilet dağıtıldı.