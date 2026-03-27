ABD ve İsrail ile İran arasında devam eden savaş Hürmüz Boğazı'nda düğüme neden oldu.

Financial Times'ın haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hürmüz Boğazı'nda artan güvenlik riskleri nedeniyle uluslararası bir deniz gücü kurulması çağrısında bulundu.

Bu kapsamda onlarca ülkeye çağrı yapıldığı belirtilirken amacın küresel petrol sevkiyatının geçiş güvenliğini yeniden tesis etmek olduğu belirtildi.

Ancak buna karşın gerilim ve İran'ın misilleme saldırıları nedeniyle birçok ülkenin askeri varlık göndermeye temkinli yaklaştığı da belirtildi.

TÜRKİYE'DEN KÖRFEZ'E MESAJ VAR

Öte yandan, Türkiye'nin diplomatik kanallardan Körfez ülkelerine gerilimi tırmandırmamaları yönünde uyarıda bulunduğu bildirildi.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkelerle temaslarda bulunduğu ve diğer bölge ülkeleriyle de görüşmeler yaptığı belirtildi.

Ankara'nın, Körfez ülkelerine "Savaşa dahil olmayın" mesajı verdiği belirtildi.

Bakan Fidan daha önceki açıklamalarında, Körfez'in savaşa dahil olmasının sadece cepheyi genişletmekle kalmayacağı, bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyebileceğini ifade etmişti.