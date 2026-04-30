Türkiye'ye ve Türklere olan düşmanlığını her fırsatta dile getiren Uganda Başbakanı'nın oğlu ve Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba bu kez de Türk kadınlarını hedef alan sapıkça sözleriyle gündeme geldi.

İsrail'i savunmak için 100 bin askerini göndermeye hazır olduğunu ve Türkiye'ye saldırmak istediğini söyleyen Kainerugaba bu kez de 'Türk erkeklerini dövüp kadınlarını teslim alacağını' söyledi.

Kainerugaba, "Türkiye'nin en güzel yanı, erkeklerini dövmeden önce bana teslim olan güzel kadınlarıdır" paylaşımını yaptı.

Türkiye'den korkmadığını söyleyen komutan, dertlerinin Türkiye ile ortak savunma anlaşması imzalayan Somali olduğunu vurguladı.

Uganda'nın köklerini "Bachwezi İmparatorluğu'na" bağlayan Kainerugaba, bu sebeple Somali'de de 'oy haklarının olduğunu' öne sürdü ve Türkiye'yi çıkar çatışması sebebiyle hedef aldığını ima etti.

Komutan, sözlerini "Zaten 5 Türk kadınıyla evlendim. Kolay bir işti" ifadeleriyle sürdürdü.

Kainerugaba, "kalanı devlet sırrıdır" diyerek tuhaf paylaşım silsilesini sonlandırdı.