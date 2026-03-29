Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve bazı AB dışı Avrupa devletlerinde saatler, 28 Mart Cumartesi'yi 29 Mart Pazar gününe bağlayan gece 02.00'de bir saat ileri alındı. Yaz saati uygulamasına geçişle birlikte kış ayları boyunca iki saat olan Türkiye-Avrupa saat farkı, pek çok ülke için bir saate indi.



TÜRKİYE İLE FARK SÜREKLİ DEĞİŞİYOR



Türkiye, 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yaz saatini kalıcı hale getirmişti. 7 Eylül 2016'da Resmî Gazete'de yayımlanan bu kararın ardından Türkiye, saatlerini bir daha geri almadı. Bu nedenle her yıl Avrupa'nın yaz saatine geçtiği dönemde iki bölge arasındaki fark kapanıyor.

Yaz saati uygulamasıyla birlikte Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki saat farkları şu şekilde gerçekleşti:

1 saat fark: Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, İspanya (ana kara), İtalya, İsveç, Norveç, Çekya, Slovakya, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova. Bu ülkelerle kış saati döneminde saat farkı iki iken yaz saatiyle birlikte bire düştü.

2 saat fark: Birleşik Krallık, Portekiz ve İrlanda.

0 saat fark: Finlandiya, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya. Bu ülkeler Türkiye ile aynı saat diliminde bulunuyor.



Türkiye ile Rusya arasında ise Moskova esas alındığında saat farkı bulunmuyor. Ancak Rusya'nın geniş coğrafyası nedeniyle ülke genelinde 11 farklı saat dilimi kullanıldığından, ülkenin doğusuna gidildikçe fark artıyor.



TARTIŞMALAR BÜYÜYOR



Avrupa'da yaz saati uygulaması; AB üyesi ülkelerin tamamı ile Birleşik Krallık, İsviçre, Norveç ve Ukrayna'da yürürlükte. İzlanda, Rusya ve Belarus ise bu uygulamanın dışında tutuluyor.



AB bünyesinde yaz saati uygulamasının kaldırılmasına yönelik tartışmalar yıllardır gündemde olsa da 2026 yılında da uygulama sürdürüldü. Teknik olarak AB üyesi olmayan bazı ülkeler uygulamaya uymak zorunda bulunmasa da hâkim görüş, ekonomik gerekçelerle uyum sağlanması yönünde. Uzmanlar, AB içinde ayrı bir saat adası oluşturulmasının iş dünyasında ciddi karışıklıklara yol açacağını vurguluyor.