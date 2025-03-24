İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından tüm Türkiye ayağa kalktı; İstanbul, Ankara, İzmir ve çok sayıda il meydanlara doldu taştı.

İstanbul'da Saraçhane Üs Oldu

İstanbul'da, özellikle Saraçhane Meydanı, eylemlerin merkezi haline geldi. Üniversite öğrencileri, akademik boykot çağrısı yaparak Beşiktaş'tan Saraçhane'ye yürüdü.

Galata'da polis müdahalesiyle karşılaşan öğrenciler, zaman zaman çatışmalar yaşadı. Gençler, Galata Köprüsü üzerinde de oturma eylemi yapmak istedi ancak polis engeliyle karşılaştı.

Ankara'da Büyük Katılım

Ankara'da protestolar altıncı gününde büyük bir kalabalıkla devam etti. Güvenpark'a polis engeli nedeniyle, Ziya Gökalp Caddesi'nde bir araya gelen protestocular, daha önceki günlerdeki eylemlerden çok daha büyük bir katılımla gösteri yaptı. Gazeteciler, bu kalabalığın Ankara'daki en büyük eylem olduğunu belirtti.

İzmir'de Binlerce Öğrenci Bir Araya Geldi

İzmir'de de binlerce öğrenci Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplandı. Polis, öğrencilerin yürüyüşüne izin vermezken, protestocular oturma eylemi yaptı.

Diğer Şehirlerde Eylemler

Muğla'da ise öğrenciler, üniversitelerinde pankart açarak desteklerini gösterdiler.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğrenciler ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Öğrenciler pankartlarını fakülte binasına asamayınca, sloganlarla fakülte bahçesine indiler. Bir öğrenci gözaltına alındı.

Edirne'de, katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla "İmamoğlu'na özgürlük" ve "Adalet" sloganları atarak İmamoğlu'na destek mesajı verdi.

Aksaray'da da benzer bir eylem yapıldı. Aksaraylılar, Ankara Caddesi'nde toplanarak Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü ve "Ekrem İmamoğlu'na özgürlük" ve "Adalet istiyoruz" sloganları attı.

Elazığ'da Sözcü Muhabirine Engel

Elazığ'daki protestolarda polis üniversite öğrencilerine kimlik kontrolü yaptı. Bu esnada görüntü almaya çalışan sözcü.com.tr muhabiri Evren Demirdaş'ın görüntü alması engellenmeye çalışıldı.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi'nden aldığı diploma 18 Mart'ta iptal edildikten bir gün sonra gözaltına alınmış daha sonra da 23 Mart'ta 'yolsuzluk' soruşturmasından tutuklanmıştı.

CHP'nin 23 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayı için gerçekleştirdiği 'ön seçim' öncesi yaşanan bu olaylar, halkı meydanlara döktü.

CHP, İstanbul'da özellikle Saraçhane'de mitingler düzenleyerek Ekrem İmamoğlu'na destek verirken, yüz binlerce vatandaş meydana akın etti.

Öte yandan, İmamoğlu tutuklanmasıyla aynı gün 15 milyona yakın oyla CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi.