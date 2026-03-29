Türkiye’de 5G teknolojisinin ticari olarak kullanıma sunulmasına sayılı günler kala, mobil cihaz pazarındaki dönüşümün büyük ölçüde tamamlandığı gözleniyor. 1 Nisan 2026 tarihinde başlayacak yeni dönem öncesinde, Türkiye'deki kullanıcıların önemli bir bölümü farkında olmadan 5G ekosistemine dahil olmuş durumda.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2025 yılı Ekim ayında paylaşılan verilerde 22 milyon olarak kaydedilen 5G uyumlu cihaz sayısının, sektörden gelen güncel bilgilerle 2026 yılı itibarıyla 30 milyona yaklaştığı belirtiliyor. Yaklaşık 85 milyon mobil abonenin bulunduğu Türkiye’de, bu veriler her üç kullanıcıdan birinin teknik altyapı açısından yeni nesil teknolojiye şimdiden hazır olduğunu ortaya koyuyor.

DEV MARKALARIN SON MODELLERİ 5G'Yİ DESTEKLİYOR

Bu hızlı adaptasyonun temelinde ise küresel akıllı telefon üreticilerinin uyguladığı stratejiler yatıyor. Apple, Samsung, Xiaomi ve Oppo gibi sektör devlerinin piyasaya sürdüğü yeni modellerin neredeyse tamamı 5G desteğiyle raflardaki yerini alıyor. Tüketiciler öncelikli olarak bu özelliği talep etmese dahi, yenilenen cihazlarla birlikte teknolojik dönüşüm kendiliğinden gerçekleşiyor.

Şu an itibarıyla Türkiye pazarında 300’den fazla 5G destekli telefon modelinin satışta olması, teknolojinin lüks segmentten giriş seviyesine kadar geniş bir yelpazeye yayıldığını kanıtlıyor. Operatörlerin sunduğu cihaz kampanyalarının da etkisiyle, Türkiye 1 Nisan’daki büyük geçişe geniş bir kullanıcı kitlesiyle girmeye hazırlanıyor.