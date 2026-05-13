Gastronomi alanında dünyanın en önemli referans platformlarından biri olarak görülen TasteAtlas, 2026 yılı için hazırladığı yeni listede yine Türk mutfağını ön plana çıkardı. Türkiye’nin köklü yemek kültürünü uluslararası arenada tanıtan platform, bu kez “Dünyanın En İyi 100 Türk Yemeği” sıralamasını yayımladı.
İşte TasteAtlas değerlendirmesine göre öne çıkan ilk 10 Türk lezzeti:
10- Bal Kaymak
Türk kahvaltılarının en sevilen tatlarından biri olan bal kaymak, özellikle manda sütünden elde edilen yoğun kıvamlı kaymağın bal ile buluşmasıyla hazırlanıyor. Zengin aromasıyla sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
9- Mercimek Çorbası
Kırmızı mercimek, soğan, havuç ve tavuk suyuyla hazırlanan mercimek çorbası, Türk mutfağının en çok tercih edilen sıcak başlangıçlarından biri olarak dikkat çekiyor.
8- Piliç Topkapı
Adını İstanbul’daki tarihi Topkapı Sarayı’ndan alan Piliç Topkapı, Osmanlı mutfağından günümüze uzanan geleneksel bir tavuk yemeği olarak biliniyor.
7- Hünkar Beğendi
Közlenmiş patlıcandan yapılan yumuşak kıvamlı beğendi üzerine servis edilen kuzu eti yahnisiyle hazırlanan hünkar beğendi, Osmanlı mutfağının en özel yemeklerinden biri kabul ediliyor.
6- Fıstıklı Sarma
Gaziantep’in erken hasat edilen fıstıklarıyla hazırlanan bu tatlı, doğal yeşil rengi ve yoğun Antep fıstığı dolgusu sayesinde dikkat çekiyor.
5- Afyon Sucuğu
Afyonkarahisar’a özgü olan Afyon sucuğu, baharatlarla harmanlanan ve fermente edilerek kurutulan geleneksel bir et ürünü olarak öne çıkıyor.
4- Beyran Çorbası
Gaziantep mutfağının simgelerinden biri olan beyran çorbası, kuzu eti, pirinç ve kuzu yağıyla hazırlanıyor. Özellikle kahvaltıda tüketilmesiyle biliniyor.
3- Antakya Künefesi
Hatay’ın meşhur tatlılarından Antakya künefesi, ince kadayıfın arasında yer alan tuzsuz peynirle hazırlanıyor ve sıcak servis edildiğinde eşsiz bir lezzet sunuyor.
2- Cağ Kebabı
Erzurum’un Oltu ilçesiyle özdeşleşen cağ kebabı, yatay şişte pişirilen kuzu etiyle hazırlanıyor ve kendine özgü pişirme yöntemiyle dikkat çekiyor.
1- Kalamar Tava
Genellikle meze olarak sofralarda yer alan kalamar tava, halka şeklinde doğranan kalamarların önce süte yatırılması, ardından özel harca bulanıp kızgın yağda kızartılmasıyla hazırlanıyor.
