UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan Amasra Kalesi ile dikkat çeken Amasra, Kurban Bayramı tatili öncesinde yoğun ilgi görmeye başladı. Batı Karadeniz’in önemli turizm merkezlerinden biri olan ilçede, yaklaşık 5 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonlarda rezervasyon oranı şimdiden yüzde 80’e ulaştı.

Doğal koyları, tarihi dokusu, yeşille iç içe manzaraları ve balık ağırlıklı mutfağıyla öne çıkan 6 bin 600 nüfuslu ilçeyi, bayram tatili boyunca günübirlik ziyaretçilerle birlikte 500 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

“BÜTÜN HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK”

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, “9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ilçemizde otel ve pansiyonlarımızda yüzde 80'e yakın doluluk oranımız oluştu. Son haftaya girdiğimiz şu günlerde konaklama tesislerindeki doluluk oranımızın yüzde 90 veya yüzde 100 olacağını söyleyebiliriz. İlçemiz Amasra'ya bayramda çok yoğun bir talep var. Hava şartlarının da müsait olması durumunda günübirlik turistlerle birlikte 500 binin üzerinde turist bekliyoruz. Amasra'mızın yanı sıra Bartın, mavi bayraklı İnkumu plajı, 80 milyon yıllık Güzelcehisar Lav Sütünları ve Küre Dağları Milli Parkı gibi güzellikler bulunuyor. Bartın Valiliğimiz koordinasyonunda Amasra Kaymakamlığımız, Amasra Belediyemiz ve derneğimiz olarak Kurban Bayramı’nda ilçemizi ziyaret edecek turistlerimizin rahat ve huzurlu şekilde tatil yapmaları için bütün tedbirleri aldık. Herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İNKUMU PLAJI DA YOĞUN SEZONA HAZIRLANIYOR

Bayram tatilinde yoğunluk beklenen noktalardan biri de 3 kilometrelik sahil şeridine sahip İnkumu Plajı oldu. Özellikle Amasra’yı ziyaret eden turistlerin uğrak noktalarından biri olan tatil beldesinde günlük ziyaretçi sayısının 15 ila 20 bin arasında olması öngörülüyor.

Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, "Özellikle uzun süreli tatil dönemlerinde Amasra ilçemize gelen misafirlerimiz mutlaka İnkumu'na da uğruyor. Şu anda İnkumu'na günlük 15-20 bin kişi bekliyoruz. Belediye olarak mavi bayraklı İnkumu'nda bütün tedbirlerimizi aldık. Gelen misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması için bütün hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

GÜZELCEHİSAR LAV SÜTUNLARINA YOĞUN İLGİ BEKLENİYOR

Dünyada yalnızca Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya’da benzer örnekleri bulunan Güzelcehisar Lav Sütunları da bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Yaklaşık 80 milyon yıllık doğal oluşumların bulunduğu bölgeyi, tatil süresince 50 bine yakın yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesi bekleniyor.