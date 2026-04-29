Balıkesir merkezli faaliyet gösteren ve 84 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Eğinlioğlu Zincir Sanayi, mali sıkıntılar nedeniyle hukuki süreci başlattı. Türkiye'nin ilk zincir üretim tesisi olma unvanını taşıyan şirketle birlikte grup bünyesindeki Ar-Ge ve metal şirketleri ile ortaklar için de koruma talep edildi. Gemi zincirinden endüstriyel hatlara kadar geniş bir üretim yelpazesine sahip olan dev tesisin geleceği, mahkemenin vereceği nihai kararla netleşecek.

50'DEN FAZLA ÜRETİM HATTI RİSK ALTINDA

Eğinlioğlu Zincir Sanayi bünyesinde bulunan 50'den fazla teknoloji zincir üretim hattı, alınan bu kararla birlikte denetim sürecine girdi. Ağır sanayi ve denizcilik sektörüne yönelik "gemi kaldıracak güçte" zincirler üreten tesis, Türkiye'nin bu alandaki en eski yerli gücü olarak biliniyor. Şirketin mali yükümlülüklerini yerine getirememesi üzerine başlatılan bu hukuki hamle, sanayi sektöründe geniş yankı uyandırdı.

MAHKEME DURUŞMA TARİHİNİ AÇIKLADI

Balıkesir Asliye Ticaret Mahkemesi, Eğinlioğlu Zincir Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bağlı iştiraklerin talebini değerlendirmeye aldı. İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılan başvuruda, nihai karar duruşmasının 11 Mayıs 2026 günü saat 14:30’da yapılacağı duyuruldu. Mahkeme, alacaklıların itirazlarını duruşma gününden en az üç gün önce yazılı olarak bildirmeleri gerektiğini ilan etti.

Başvuru sadece ana üretim tesisini değil, Eğinlioğlu Arge Sanayi ve Oğullar Metal Sanayi şirketlerini de kapsıyor. Ayrıca şirketin yönetim kadrosunda yer alan Orçun Eğinlioğlu, Mithatcan Eğinlioğlu, Emine Berrak Eğinlioğlu ve Berkcan Eğinlioğlu’nun da şahsi olarak konkordato sürecine dahil edildiği bildirildi. Mahkemenin atayacağı komiser heyeti, şirketin borç ödeme kapasitesini ve işletme sürekliliğini bu süreçte denetleyecek.