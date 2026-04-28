TÜİK’in güncel verilerine göre, toplumsal yapıda yaşanan değişimler ve değişen yaşam tarzları boşanma oranlarına doğrudan yansıdı. İstatistiksel analizler, nüfus yoğunluğuna paralel olarak en fazla boşanma vakasının Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde yoğunlaştığını ortaya koydu. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir, toplam boşanma sayılarında diğer illere oranla belirgin bir farkla ilk üç sırada yer aldı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE BOŞANMA SAYILARI KATLANDI

Yayımlanan listede İstanbul, 35 bin 338 boşanma vakasıyla Türkiye genelinde ilk sırada yer alarak en yakın takipçisi olan Ankara'ya iki kattan fazla fark attı. Ankara 15 bin 438 boşanma ile ikinci, İzmir ise 13 bin 872 vaka ile üçüncü sırada kaydedildi. Turizm merkezi Antalya'da 8 bin 918, sanayi kenti Bursa'da ise 7 bin 367 çiftin yollarını ayırdığı saptandı.

İL BAZLI BOŞANMA İSTATİSTİKLERİ

TÜİK verilerine göre, son bir yıl içerisinde en fazla boşanmanın gerçekleştiği 19 ilin sıralaması şu şekilde:

Samsun: 2.834

Denizli: 3.053

Aydın: 3.113

Tekirdağ: 3.164

Muğla: 3.216

Balıkesir: 3.342

Hatay: 3.456

Manisa: 3.679

Kayseri: 3.694

Gaziantep: 4.471

Kocaeli: 4.974

Mersin: 5.206

Konya: 5.379

Adana: 5.620

Bursa: 7.367

Antalya: 8.918

İzmir: 13.872

Ankara: 15.438

İstanbul: 35.338