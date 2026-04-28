TÜİK’in güncel verilerine göre, toplumsal yapıda yaşanan değişimler ve değişen yaşam tarzları boşanma oranlarına doğrudan yansıdı. İstatistiksel analizler, nüfus yoğunluğuna paralel olarak en fazla boşanma vakasının Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde yoğunlaştığını ortaya koydu. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir, toplam boşanma sayılarında diğer illere oranla belirgin bir farkla ilk üç sırada yer aldı.
BÜYÜKŞEHİRLERDE BOŞANMA SAYILARI KATLANDI
Yayımlanan listede İstanbul, 35 bin 338 boşanma vakasıyla Türkiye genelinde ilk sırada yer alarak en yakın takipçisi olan Ankara'ya iki kattan fazla fark attı. Ankara 15 bin 438 boşanma ile ikinci, İzmir ise 13 bin 872 vaka ile üçüncü sırada kaydedildi. Turizm merkezi Antalya'da 8 bin 918, sanayi kenti Bursa'da ise 7 bin 367 çiftin yollarını ayırdığı saptandı.
İL BAZLI BOŞANMA İSTATİSTİKLERİ
TÜİK verilerine göre, son bir yıl içerisinde en fazla boşanmanın gerçekleştiği 19 ilin sıralaması şu şekilde:
Samsun: 2.834
Denizli: 3.053
Aydın: 3.113
Tekirdağ: 3.164
Muğla: 3.216
Balıkesir: 3.342
Hatay: 3.456
Manisa: 3.679
Kayseri: 3.694
Gaziantep: 4.471
Kocaeli: 4.974
Mersin: 5.206
Konya: 5.379
Adana: 5.620
Bursa: 7.367
Antalya: 8.918
İzmir: 13.872
Ankara: 15.438
İstanbul: 35.338