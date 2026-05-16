Modern hayatın hızlı temposundan ve metropollerin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için "yavaş yaşam" (Cittaslow) felsefesi 2026 yılında da rotaları belirlemeye devam ediyor. İtalya'da doğan ve yerel kimliği koruma amacı güden bu küresel ağın Türkiye temsilcileri, doğası ve sessizliğiyle huzur arayanların ilk durağı haline geldi.

MARMARA'NIN ÖNE ÇIKAN SIĞINAĞI İZNİK ÖNE ÇIKIYOR

2026 listesinde Marmara Bölgesi’nin en dikkat çeken noktası, tarih ve sanatın harmanlandığı İznik (Bursa) oldu. Çini sanatıyla dünyaca tanınan, göl kıyısındaki dinginliğiyle ruhu dinlendiren ilçe, büyük şehirlere yakınlığına rağmen sunduğu sükunetle listenin zirvesine yerleşti.

Bölgedeki diğer tescilli huzur noktaları ise şöyle sıralandı:

Gökçeada (Çanakkale): Türkiye’nin en batısında, rüzgarın ve denizin başrolde olduğu ada hayatı.

Vize (Kırklareli): Trakya’nın kalbinde, tarih kokan sokaklar ve yemyeşil bir doğa.

Şarköy (Tekirdağ): Geniş bağları ve sahil şeridiyle Marmara’nın sevilen duraklarından biri.

EGE'DE ÖNE ÇIKAN ROTALAR

Cittaslow hareketinin Türkiye’deki öncüsü olan Ege, gelenekselleşen rotalarıyla listedeki yerini koruyor.

Seferihisar (İzmir): Türkiye’nin ilk "Sakin Şehri" unvanıyla organik pazarın ve kalenin merkezi.

Akyaka (Muğla): Azmak Nehri’nin berrak suları ve özgün mimarisiyle doğanın kalbi.

Köyceğiz (Muğla): Narenciye bahçeleri arasında göl manzaralı bir dinginlik.

Foça (İzmir): Mitolojik dokusu ve korunan kıyılarıyla Ege’nin en saf hallerinden biri.

Yenipazar (Aydın): Yörük kültürü ve geleneksel lezzetleriyle yerel bir keşif noktası.

KARADENİZ VE ANADOLU'DA ZAMAN DURUYOR

Doğanın tüm renklerini barındıran Karadeniz ve tarihi konaklarıyla dikkat çeken İç Anadolu kasabaları, oksijen dolu bir tatil vadediyor.

Şavşat (Artvin): Alp dağlarını anımsatan manzaralarıyla Karadeniz'in gözbebeği.

Perşembe (Ordu): Sakin sahil yolu ve hırçın denizin kıyısındaki sükunet.

Gerze (Sinop): Geleneksel yaşamın ve denizci kültürünün korunduğu sahil kasabası.

Güdül (Ankara), Göynük ve Mudurnu (Bolu): Tarihi dokusunu kaybetmemiş konakları ve özgün mimarileriyle zamanın yavaşladığı yerleşkeler.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU

Anadolu’nun kadim geçmişine ışık tutan sakin şehirler, ziyaretçilerini masalsı bir yolculuğa çıkarıyor.

Halfeti (Şanlıurfa): Fırat Nehri'nin suları altında kalan tarihi dokusuyla büyüleyici bir atmosfer.

Kemaliye (Erzincan): Karanlık Kanyon’un heybeti ve taş evlerin zarafeti.

Ahlat (Bitlis) ve Uzundere (Erzurum): Selçuklu mirası ve şelalelerin buluştuğu yüksek rakımlı huzur noktaları.