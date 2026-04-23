Samsun ile Ordu arasında yer alan iki mahalle, yalnızca 7 metre genişliğindeki bir yol sayesinde birbirinden ayrılıyor. Samsun’un Terme ilçesine bağlı Ambartepe Mahallesi ile Ordu’nun İkizce ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi, coğrafi yakınlıklarına rağmen farklı illerin sınırlarında yaşamlarını sürdürüyor.

Yaklaşık 80 yıllık geçmişe sahip yerleşim bölgesinde, iki büyükşehrin sınırı kabul edilen yolun bir tarafı Samsun’a, diğer tarafı ise Ordu’ya ait. Bu durum, mahalle sakinlerinin günlük yaşamında dikkat çekici ayrıntıları da beraberinde getiriyor.

BİR ADIMDA BAŞKA ŞEHRE GEÇİLİYOR

Mahalleler arasındaki mesafenin yalnızca birkaç adımlık olması nedeniyle bölge halkı, kısa bir yürüyüşle il değiştirebiliyor. Yolun karşısına geçen bir kişi, farkında olmadan başka bir ilin sınırları içine girmiş oluyor.

Sınırın bu kadar yakın olması, iki mahalle arasında güçlü bir sosyal bağ kurulmasını sağlarken, resmi işlemler ve adres bilgileri açısından farklılıklar yaşanmasına neden oluyor.

TELEFON KODLARI BİLE DEĞİŞİYOR

Karşılıklı komşuluk ilişkilerinin yoğun olduğu bölgede, mahalle sakinleri birbirlerini ararken şehirlerarası telefon kodu kullanmak zorunda kalıyor. Aynı sokakta yaşayan vatandaşlar, farklı illere bağlı olmaları nedeniyle farklı idari sistemlerin içinde yer alıyor.

EZAN SAATLERİ BİLE FARKLI

İki mahallede bulunan camiler arasındaki mesafe yaklaşık 100 metre olsa da, il sınırı nedeniyle vakit hesaplamalarında küçük farklılıklar oluşabiliyor. Bu nedenle ezan sesleri zaman zaman 1-2 dakika arayla duyuluyor.