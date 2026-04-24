Metropollerde hanehalkı gelirinin büyük bölümü barınma ve ulaşım gibi sabit giderlere harcanırken, satın alma gücü paritesinin en yüksek olduğu iller Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde yoğunlaşıyor. Veriler, özellikle uzaktan çalışma modeline sahip çalışanlar için bu şehirlerin "coğrafi arbitraj" fırsatı sunduğunu ve finansal özgürlük kapısını araladığını kanıtladı. Konut arzının talebi rahatlıkla karşıladığı bu bölgelerde, kira ve hizmet sektörü maliyetlerinin İstanbul ve Ankara gibi merkezlerin oldukça gerisinde kaldığı saptandı.

Ekonomi bilimindeki arz-talep dengesi uyarınca, nüfus yoğunluğunun düşük ve arsa arzının bol olduğu şehirlerde inşaat maliyetlerinin metropollere oranla çok daha düşük seyrettiği belirlendi. Büyükşehirlerde maaşın yüzde 60’ı barınmaya giderken, en ucuz şehirler listesinde bu oran yüzde 20 seviyelerine kadar geriliyor.

TÜRKİYE'NİN YAŞAM MALİYETİ EN DÜŞÜK 20 ŞEHRİ

TÜİK ve bölgesel ekonomik raporlara göre Türkiye’nin en bütçe dostu şehirleri şu şekilde:

Ağrı Kars Iğdır Ardahan Mardin Batman Şırnak Siirt Kastamonu Çankırı Amasya Tokat Yozgat Sivas Niğde Kırşehir Nevşehir Kilis Osmaniye Bingöl

ENFLASYONUN BÖLGESEL DAĞILIMI TESCİLLENDİ

Fiyat artışlarını tetikleyen faktörler incelendiğinde; İstanbul ve Antalya gibi illerde turizm ve dış göçün maliyetleri "çok yüksek" seviyeye taşıdığı görüldü. Buna karşın, Ağrı ve Kars gibi Doğu Anadolu illerinde konut arzının talebi karşılaması nedeniyle enflasyon baskısının "çok düşük" seyrettiği kaydedildi. Bölgesel fiyat endeksleri, Anadolu’nun bu 20 şehrinin Türkiye’nin en kârlı yaşam alanlarına dönüştüğünü ortaya koydu.