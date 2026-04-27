Nüfusa oranla işlenen suç vakalarının değerlendirildiği resmi veriler, Türkiye’nin il bazlı güvenlik karnesini ortaya koydu. Yapılan analizlerde, yıllardır asayiş olaylarıyla gündeme gelen büyük metropollerin aksine, suç oranının nüfusa göre en yüksek olduğu illerin Ege ve İç Anadolu bölgelerinde yoğunlaştığı saptandı. Listenin zirvesinde yer alan şehir, nüfusuna oranla en fazla suç kaydı düşen yerleşim yeri olarak kayıtlara geçti.

SUÇ ORANI EN YÜKSEK 10 ŞEHİR

TÜİK verilerine göre, yüz bin kişiye düşen suç sayısı bakımından Türkiye’nin en riskli illeri sıralandı. Yapılan hesaplamalara göre Aydın, Türkiye'de suç oranının en yüksek olduğu il oldu. Aydın’ı sırasıyla Denizli ve Çorum takip ederken, turizm merkezlerinden Antalya dördüncü sırada yer aldı.

Suç oranı en yüksek olan iller sıralaması şu şekilde açıklandı:

Aydın Denizli Çorum Antalya Aksaray Karaman Manisa Isparta İzmir Uşak

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU EN GÜVENLİ BÖLGELER ÇIKTI

Raporun sonuç bölümünde yer alan verilere göre, suç oranının en düşük olduğu illerin tamamı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden oluştu. Adıyaman, Türkiye'nin nüfusa oranla en az suç işlenen şehri olarak listenin başında yer aldı. Bu bölgedeki iller, asayiş vakalarının düşüklüğü ile Türkiye'nin en güvenli yerleşim yerleri olarak tescillendi.

Suç oranı en düşük 10 il ise şöyle sıralandı: