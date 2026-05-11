İstanbul’daki tarihi Heybeliada Sanatoryumu’nun yeniden Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesi için süreç yeniden gündeme geldi. Adalar Belediyesi’nin verdiği bilgiye göre, daha önce mahkeme kararıyla iptal edilen tahsis işlemi için yeniden olumlu görüş oluşturuldu.

1924 yılında verem hastalarının tedavisi amacıyla hizmete açılan Heybeliada Sanatoryumu, uzun yıllar Türkiye’nin önemli sağlık merkezlerinden biri olarak faaliyet gösterdi. 2005 yılında kapatılan sanatoryum binası ise o tarihten bu yana kullanılmıyor.

Sanatoryumun da içinde bulunduğu arazi ilk olarak 2018 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmişti. Ancak İstanbul Tabip Odası, TMMOB’ye bağlı meslek odaları, İstanbul Barosu ve Türk Toraks Derneği’nin açtığı dava sonucunda idare mahkemesi 2022 yılında tahsis kararını iptal etmişti.

KURULDAN OLUMLU GÖRÜŞ ÇIKTI

Adalar Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 6 Mayıs tarihli toplantısında arazi tahsisine ilişkin olumlu görüş verdiğini açıkladı. Belediye temsilcisinin karşı oy kullandığını belirten Yılmaz, kurulun oy çokluğuyla karar aldığını söyledi.

Yılmaz, “Devir süreci başlamış durumda. Yakında devredilir” ifadelerini kullandı.

Çamlimanı bölgesinde bulunan sanatoryum arazisi, 1’inci derece doğal sit alanı ve 2’nci derece korunması gereken kültür varlığı statüsünde yer alıyor. Bu nedenle tahsis işlemleri için koruma kurulu onayı gerekiyor.

'KURAN EĞİTİMİ İÇİN KULLANILACAK'

Diyanet İşleri Başkanlığı’na yapılan tahsisin gerekçesi olarak din görevlilerine yönelik mesleki eğitimler, Kur’an eğitimi ve gençlik faaliyetleri gösterildi.

Pandemi döneminde kamuoyunda yükselen tepkilerin ardından Diyanet, bölgede yeniden pandemi hastanesi yapılması halinde araziyi iade etmeye hazır olduklarını açıklamıştı. Ancak bu yönde bir proje hayata geçirilmedi.

YENİ DAVA HAZIRLIĞI

Adalar Belediyesi, tahsis sürecine karşı yeniden dava açmaya hazırlanıyor. Belediye yetkilileri, bölgedeki imar planlarının henüz netleşmediğini ve kullanım fonksiyonları belirlenmeden böyle bir devrin teknik açıdan uygun olmadığını savunuyor.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Talat Kırış da sanatoryumun sağlık alanında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek yeni tahsis kararına karşı hukuki mücadele başlatacaklarını açıkladı.

Dünya Mirası Adalar Derneği ise Heybeliada Sanatoryumu’nun yalnızca Türkiye için değil, dünya ölçeğinde önemli bir sağlık ve hafıza mirası olduğunu vurgulayarak süreci yargıya taşıyacaklarını duyurdu.