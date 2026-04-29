Doruk Madencilik işçilerinin aylardır alamadıkları ücret ve tazminat hakları için başlattıkları direniş zaferle sonuçlanırken, madencilerin alacaklarının 15 gün içinde yatırılacağı duyuruldu.

Hakları için Ankara’ya yürüyen Doruk Madencilik işçiler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürümek isterken polisin biber gazlı müdahalesiyle karşılaşmıştı. Direnişin ilerleyen günlerinde de polis madencilere sert şekilde müdahale ederken, direnişleri zafere ulaşan madencilerin polise yanıtı ders niteliğinde oldu.

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, maden işçileri ile birlikte kadın polislere çiçek verdi.

Direniş noktalanırken, aylardır haklarını alamadıkları için direnen işçilere polisin sert müdahalesi hafızalara kazındı.

NE OLMUŞTU?

2022 senesinde Yıldız SSS Holding’e devredilen Doruk Madencilik bünyesinde görev yapan işçiler, gasp edilen hakları gerekçesiyle Bağımsız Maden İş öncülüğünde bir protesto süreci başlattı. 12-13 Nisan tarihlerinde Eskişehir Mihalıççık’tan Ankara istikametine doğru yürüyüşe geçen işçiler, sekiz gün boyunca toplam 180 kilometre yol kat ederek başkente ulaştı. Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na ilerlemek isteyen gruba polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti ve aralarında sendika yöneticilerinin de bulunduğu yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan madenciler, taleplerinin karşılanmaması üzerine mücadelelerini Ankara’da açlık grevi başlatarak sürdürdü. Bu süreçte Bakanlığa yürümek için yapılan iki ayrı girişim daha polis müdahalesi ve gözaltılarla sonuçlandı. Süreç boyunca madencilerin eylemi; sosyal medya platformlarından televizyon kanallarına, spor camiasından sanat dünyasına kadar toplumun farklı kesimleri tarafından takip edildi. Direnişin 17’nci, açlık grevinin ise 9’uncu gününde varılan uzlaşıyla birlikte madencilerin hak arama mücadelesi kazanımla sona erdi.