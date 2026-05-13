Bölgedeki ticari dinamikleri kökten değiştirmesi beklenen bu gelişme, başta Şanlıurfa olmak üzere çevre illerin ticaret hacmine de yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, gümrük kapısının açılmasının ilçede "yeni bir dönemin başlangıcı" olduğunu vurguladı. Sınır hattındaki ticaretin zamanla eski gücüne kavuşacağını belirten Ayhan, geçmişte kapıdan günde yaklaşık 700 tır ve 2 bine yakın yolcu geçişi yapıldığını hatırlattı.

Bu hareketliliğin bölge halkına doğrudan ekonomik katkı sunduğunu ifade eden Ayhan, sistemin birkaç ay içinde tam kapasiteyle oturmasıyla birlikte eski standartların yakalanacağını, özellikle inşaat sektöründe Suriye tarafında ciddi bir canlılık beklediklerini kaydetti.

KOMŞU İLLERDE BU TİCARETTEN FAYDALANACAK

Ekonomik canlanmanın sadece Akçakale ile sınırlı kalmayacağı, Şanlıurfa’nın yanı sıra Mardin, Gaziantep ve Adıyaman gibi komşu illerin de bu ticari trafikten pay alacağı öngörülüyor.

Akçakale Esnaf ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Ay ise sınır kapısının ilçe için başlı başına dev bir sektör olduğuna dikkat çekti. Kapının uzun süre kapalı kalmasının esnaf ve iş insanlarını mağdur ettiğini belirten Ay, Suriye ile ticaretin yeniden başlamasının ilçeyi önemli ölçüde kalkındıracağını ve bu bereketin tüm bölgeye yayılacağını dile getirdi.