İzmir’in önde gelen alışveriş ve yaşam merkezlerinden biri olan Point Bornova AVM için satış süreci resmen başladı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen dev kompleks, 1 milyar 700 milyon TL muhammen bedelle yatırımcılara sunuldu. Satış kapsamına yalnızca AVM değil, aynı zamanda 145 taşınmaz ve işletme varlıkları da dahil edildi.

AVRUPA VE ORTA DOĞU’DA BİR İLK

Point Bornova AVM, mimari yapısıyla sektörün dikkat çeken projeleri arasında yer alıyor. Merkez, üzeri tamamen açılıp kapanabilen yapısıyla Avrupa ve Orta Doğu’nun bu özelliğe sahip ilk alışveriş merkezi olarak öne çıkıyor. İzmir’in önemli ticaret noktalarından biri kabul edilen tesis, yeni yatırımcısını bekliyor.

İHALEYE KATILIM İÇİN 170 MİLYON TL TEMİNAT ŞART

TMSF tarafından yayımlanan ilana göre ihaleye katılmak isteyen yatırımcıların 170 milyon 20 bin TL tutarında teminat bedeli yatırması gerekiyor. Satış süreci ise kapalı teklif yöntemiyle başlayacak, ardından açık artırma aşamasına geçilecek.

Resmi tekliflerin, en geç 16 Haziran 2026 saat 16.00’ya kadar Satış Komisyonu’na teslim edilmesi gerekiyor. İhale, 17 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00’te TMSF’nin İstanbul Esentepe’de bulunan merkez binasında yapılacak.

BEKLENEN TEKLİF GELMEZSE PAZARLIK SÜRECİ DEVREYE GİRECEK

Fon tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk turda verilen tekliflerin yeterli bulunmaması halinde süreç pazarlık aşamasıyla devam edecek. Fon Kurulu’nun kararı doğrultusunda gerçekleştirilecek pazarlık görüşmelerinin ise 19 Haziran 2026 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

YATIRIMCILAR İÇİN BİLGİ ODASI AÇILACAK

İhaleye ilgi duyan yatırımcılar için 20 Mayıs - 15 Haziran 2026 tarihleri arasında bilgi odası hizmeti sunulacak. Bu süreçte yatırımcı grupları, projeye ilişkin teknik ve finansal detayları inceleme fırsatı bulacak.

Öte yandan ihaleyi kazanan tarafın, satış bedeline ek olarak yüzde 20 oranındaki KDV tutarını da peşin şekilde ödemesi gerekecek.