Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyımlığında yönetilen Babylon Town Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait olan Antalya’daki otel için satış süreci resmen başlatıldı. Doğası ve özgün mimarisiyle bilinen Olimpos bölgesindeki tesis, bağlı taşınmazlar ve içindeki tüm menkul varlıklarla birlikte paket halinde ihale edilecek.

İHALE TARİHİ VE YÖNETİMİ BELİRLENDİ

Antalya’nın Kumluca ilçesi, Yazır Mahallesi’nde konumlanan otelin satış ihalesi, 21 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

İstanbul Şişli’deki TMSF binasında yapılacak olan ihale, açık teklif ve açık artırma yöntemiyle düzenlenecek. Satış kapsamında; 106 ada 107 parselde yer alan otel binası ve taşınmazın yanı sıra, 106 ada 110 parselde kayıtlı diğer taşınmazlar da yatırımcıya sunulacak.

MUHAMMEN BEDEL 116 MİLYON TL

GİDERLER ALICIYA AİT OLACAK

İhale şartnamesine göre, satış ve devir işlemleri sırasında doğacak olan KDV, vergi, resim, harç ve diğer tüm yasal masrafların tamamı alıcı tarafından karşılanacak. Bölgenin turizm potansiyeli göz önüne alındığında, ihaleye yerli ve yabancı yatırımcıların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.