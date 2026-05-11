İzmir'de MarinAlaçatı adıyla bilinen şirket hakkında konkordato süreci başlatıldı. İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Filoğlu Grup’a bağlı şirket için 3 aylık geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi. Mahkeme kararında, 3 isim geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi. MAHKEMEDEN İHTİYATİ TEDBİR KARARI Mahkeme heyeti, şirketin mal varlığının korunmasına yönelik ihtiyati tedbir uygulanmasına da hükmetti. Dosyanın ilk duruşmasının ise 29 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağı öğrenildi. ALACAKLILAR İÇİN 7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ Mahkeme kararında, şirketten alacağı bulunan kişi ve kurumlara da çağrıda bulunuldu. Buna göre alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye dilekçe vererek konkordato talebine itiraz edebilecek. İtirazda bulunacak alacaklıların, konkordato şartlarının oluşmadığına dair gerekçelerini ve delillerini mahkemeye sunmaları gerekecek. Mahkeme, yapılacak başvurular doğrultusunda konkordato talebinin reddi yönündeki talepleri değerlendirecek.

