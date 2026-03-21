Danimarka'da Midtjylland forması giyen Aral Şimşir, bu sezon göz dolduran performansıyla A Milli Takım'dan Dünya Kupası play-off maçları için milli davet aldı. Danimarka Ligi ve Avrupa Ligi'nde skorer performansıyla öne çıkan 23 yaşındaki hücumcu için İngiltere Premier Lig ekipleri de devreye girdi.

3 İNGİLİZ KULÜBÜ YAKIN TAKİPTE

Teamtalk'un haberine göre İngiltere Premier Lig kulüplerinden Brentford, Crystal Palace ve Leeds United, kariyer sezonunu yaşayan Aral Şimşir ile yakından ilgileniyor. Bu kulüpler arasından Brentford'un, Aral Şimşir'in menajeriyle gerçekleştirdiği de ifade edildi.

Brentford, 2023-24 sezonunda Türkiye'de Sivasspor forması giyen Yunus Emre Konak'ı da genç yaşta kadrosuna katmıştı.

42 MAÇTA 29 GOLE DİREKT ETKİ

Bu sezon Midtjylland adına 42 maça çıkan Aral Şimşir; 11 gol ve 18 asist olmak üzere 29 gole direkt katkı sağladı. Kulübüyle 2029 Aralık'a kadar sözleşmesi bulunan genç yıldız adayının piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 6 milyon euro.

TRABZONSPOR TEKLİF YAPMIŞTI

Öte yandan Vincenzo Montella'nın şans vermesi halinde ilk milli maçına çıkacak olan Aral Şimşir için daha önce Trabzonspor da teklifte bulunmuştu. Bordo-Mavililerin 10 milyon euroluk teklifi kulüp tarafından az bulunarak reddedilmiş; Aral ise yaptığı açıklamada "Trabzonspor'un teklifi beni daha çok motive etti" ifadelerini kullanmıştı.