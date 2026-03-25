Londra merkezli Küresel yükseköğretim uzmanı QS Dünya Üniversite Sıralaması 2026 açıklandı. Bu yıl 16. rapor yayınlanan rapora göre; Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin ilk 10’daki yerini ve ilk 50’deki rekor sıralamasını korumasıyla yükselişe geçiyor. QS Alan Bazlı Sıralamada, 100 ülkedeki 1900 üniversite incelendi. Mühendislik ve Beşeri Bilimler, Mühendislik ve Teknoloji, Yaşam Bilimleri ve Tıp, Doğa Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Yönetim başlıkları altındaki 21 bin akademik program puanlandı.

90 ÜNİVERSİTE YÜKSELDİ

Batı Asya ülkeleri arasında konumlandırılan Türkiye’den, 28 üniversite ve 247 akademik program analiz edildi. Yapılan inceleme sonunda 90 üniversite geçen yıla göre yükseliş, , 44'ü düşüş gösterdi. 74 üniversite aynı kalırken, 39 üniversite sıralamaya ilk kez girdi. Türkiye, yüzde 19 oranında not iyileştirmeyle Batı Asya ülkeleri arasında beşinci oldu. 28 üniversitedeki 247 sıralamaya giren programlarla Türkiye, Batı Asya’da başı çekti. 19'luk net iyileşme oranı ve 39 yeni girişle yükselişe geçti.

“TÜRKİYE OYUNCU OLDU”

QS Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Sowter: “ Türkiye'nin QS konu sıralamalarındaki güçlü kazanımları, araştırma kalitesine, uluslararasılaşma ve endüstri uyumuna giderek daha fazla odaklanıyor. Yükseköğretim Kurulu’nun reformları, performans izleme, araştırma çıktısı ve küresel katılımı vurgularken, uluslararasılaşma stratejik bir sütun olarak öne çıktı. Aynı zamanda, artan araştırma çıktısı ve güçlü üniversite-endüstri işbirliği, rekabet gücünü artırarak Türkiye'yi küresel yükseköğretim ortamında giderek daha önemli bir oyuncu konumuna getiriyor. ”

QS 2026 ALAN BAZLI SIRALAMADA

TÜRKİYE'DEKİ ÜNİVERSİTELER:

*ODTÜ, Petrol Mühendisliği bölümü geçen yıla göre 8. sıradan 9. sıraya geriledi. Dünya sıralamasında bu yıl da Türkiye’den ilk 10’a giren tek üniversite ve bölüm oldu.

*İTÜ bir basamak yükselerek 39. sırada yer aldı. İTÜ, 5 alanla Türkiye'nin en fazla ilk 100’e giren üniversitesi olurken, onu dört alanla ODTÜ izledi.

*ODTÜ, Maden ve Madencilik Mühendisliği alanında 42. Sıradan ve Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi alanında ilk 50'ye girdi.

*Sabancı Üniversitesi, yüzde 54 ve Gazi Üniversitesi yüzde 56'lık oranla akademide en çok gelişme gösteren iki üniversite oldu.

*Tarım ve Ormancılık alanında; Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi olmak üzere üç Türk üniversitesi 101-150 sıralamasında eşit konumda yer aldı.

*Hacettepe Üniversitesi, geçen yılki 201-250 aralığında iken bu yıl 182. Sıraya yükselerek, Türkiye'nin tıp alanında en yüksek sıralamasını elde eden üniversite ve bölümü oldu.

*Türkiye’den ilk kez İstanbul Üniversitesi, Teoloji, İlahiyat ve Din Bilimleri alanında 51-100 aralığında yer alarak, en başarılı yeni girişi gerçekleştirdi.

*ODTÜ, Sosyal Bilimler ve Yönetim alanında 173., Sanat ve Beşeri Bilimler alanında ise 242. sırada yer aldı.