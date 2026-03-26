2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Park'ta (Tüpraş) oynanacak Türkiye-Romanya maçında Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier düdük çalacak.
İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Mert, Samet, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Kerem, Barış Alper, Kenan
Romanya: Radu, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marin, Dragomir, Man, Hagi, Mihaila, Birligea
Türkiye bu karşılaşmayı kazanması halinde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek. O mücadeleyi kazanan ekip Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.