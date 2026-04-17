İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, değerli taş kaçakçılığına yönelik tarihi bir operasyona imza attı. Endonezya'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen devasa pırlantanın satışı son anda engellendi.

Kaçakçıların 80 karatlık pırlantayı tarihi Kapalıçarşı'da satmaya çalıştığını tespit eden polis ekipleri düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonda değerli taşı satmaya çalışan 4 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

12 NİSAN'DA TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPMIŞLAR

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerle bağlantılı olan ve 12 Nisan'da Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 2 kişiyi daha tespit ederek yakaladı. Böylece operasyon kapsamındaki gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TÜRKİYE'DE ELE GEÇİRİLEN EN BÜYÜK TAŞ

Piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon dolar olduğu belirtilen 80 karatlık pırlanta, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde basına sergilendi. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda söz konusu pırlantanın, Türkiye genelinde bugüne kadar yakalanan en büyük ve en değerli kaçak taş olduğu tescillendi.