Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açıklanan 2025 yılı dördüncü çeyrek verileri, Türkiye’nin küresel turizm pazarındaki konumunu güçlendirdiğini gösterdi. 2025 yılında Türkiye'yi ziyaret eden toplam 63 milyon 941 bin kişi, turizm istatistiklerini Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerinden birine taşıdı.

RUSYA LİSTENİN İLK SIRASINDA

Ülke bazlı veriler incelendiğinde, Türkiye'yi en çok tercih eden ziyaretçilerin başında Rusya Federasyonu vatandaşları geldi. Bakanlık verilerine göre, 2025 yılı boyunca Rusya'dan gelen turist sayısı 6 milyon 900 bin olarak kayda geçti. Rus turistlerin tatil tercihlerinde ağırlıklı olarak Akdeniz kıyı şeridinin öne çıktığı bildirildi.

Rusya’nın ardından en çok ziyaretçi gönderen ikinci ülke 6 milyon 750 bin kişi ile Almanya oldu. Listenin üçüncü sırasında ise 4 milyon 270 bin ziyaretçi rakamıyla Birleşik Krallık yer aldı. Her üç ana pazarın da Türkiye'nin yıllık toplam ziyaretçi hacminde belirleyici rol oynadığı saptandı.

2026 İLK ÇEYREK VERİLERİ YAYIMLANDI

Bakanlık, 2025 yılındaki yüksek performansın ardından 2026'nın ilk üç ayına dair öncü verileri de paylaştı. Sektör temsilcileri ve uzmanlar, elde edilen bu rakamların Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal turizm potansiyelinin uluslararası alanda karşılık bulmaya devam ettiğini gösterdiğini vurguladı.