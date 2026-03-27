Dünya Meteoroloji Örgütü'nün La Nina döneminin sona erdiğini duyurmasının ardından küresel iklim sisteminde dengeler yeniden değişiyor. Pasifik kaynaklı bir okyanus-atmosfer olayı olan El Nino, 1998 yılından bu yana en güçlü etkilerinden birini göstererek Türkiye'nin de içinde bulunduğu geniş bir coğrafyada alışılagelmiş hava durumunu baştan aşağı değiştirecek.
İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt'un değerlendirmelerine göre, küresel ısınma nedeniyle zaten uzayan sıcak mevsim süreleri El Nino yıllarında çok daha belirgin hale gelecek. Özellikle Güneydoğu Anadolu, Akdeniz kıyıları, Güneybatı Ege ve İç Anadolu bölgeleri aşırı yaz sıcaklıklarından en çok etkilenecek alanlar olarak öne çıkıyor. Bu süreçte kış mevsimi de dahil olmak üzere yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
Yeni dönemin sadece sıcaklardan ibaret olmayacağına dikkat çeken uzmanlar, artan deniz suyu sıcaklıklarının atmosfere büyük bir enerji yüklediğini ve bunun da anormal hava olaylarını tetikleyeceğini belirtiyor.
1997-1998 yıllarındaki 'Süper El Nino' döneminde Bartın'da yaşanan büyük sel felaketini hatırlatan Dr. Bozyurt; özellikle Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde süper hücreli fırtınalar, şiddetli dolu ve kısa süreli yıkıcı sağanaklara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.
Bozyurt, 2026 yazına ilişkin değerlendirmesinde temkinli olmak gerektiğini vurgularken aynı zamanda çarpıcı bir tablo çizdi. Elindeki okyanus verilerine dayanan öngörüsünü paylaşan Bozyurt, 2026’nın son yılların en sıcak yazı olabileceğini söyledi.