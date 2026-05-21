A Milli Futbol Takımı dahil olmak üzere ülkemizde 12 takımı çalıştıran teknik direktör Ersun Yanal, ABD'ye yerleşti. Son olarak Amedspor'da görev alan 64 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Türkiye'deki aktif kariyerine ara verdi. NeoSpor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in aktardığı bilgiye göre Yanal, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami şehrine yerleşti. Notbir'in haberine göre ise deneyimli çalıştırıcı, Miami'de birkaç ev alıp birinde otururken, diğerlerini ise kiraya vererek geliriyle geçinmeye başladı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.