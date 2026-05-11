Olay, 7 Haziran 2024 günü İstanbul'un Büyükçekmece İlçesi Mimarsinan Sahili'nde meydana geldi.

Sahilde elleri ve ayakları bağlandıktan sonra halıya sarılmış ve ağırlık bağlanarak denize atılmış halde kadın cesedi bulundu. Polis ekiplerinin çalışmalarında hayatını kaybeden kadının Sedef Güler (24) olduğu tespit edildi. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklardan Fırat Baykara hazır edilirken, Yavuz Güngör ise SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile katıldı. Duruşmada Sedef Güler'in annesi Gülüzar Sezer, maktulün kardeşi Sevda Güler, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları duruşmada hazır bulundu.

'KIZIMIN HAKKINI ALMAYA GELDİM'

Sedef Güler'in annesi Gülüzar Sezer mahkemede, "Dosyadaki tüm deliller göz önünde bulundurularak adaletin sağlanmasını istiyorum, sanıkların gün yüzü görmelerini istemiyorum. Duruşmaya kızımın hakkını almaya geldim" dedi.

'YAPMADIĞIM BİR ŞEYİ KABUL ETMEYECEĞİM'

Sanık Fırat Baykara, "Kimseyi öldürmedim, yapmadığım bir şeyi kabul etmeyeceğim. Suçsuzum ve pişmanım" dedi.

'KORKUYLA SAÇMA HAREKETLER YAPTIM'

Sanık Yavuz Güngör ise, "Maktule bir şey yapmadım, Sedef Güler'in saçına bile zarar vermedim, tekrar cezaevine girmemek için korkuyla saçma hareketler yaptım, suçsuzum" dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yavuz Güngör hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Sanık Fırat Baykara ise 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan, firari sanık Yiğit Hüseyin Ayvalık'ın dosyasının ise ayrılmasına ve sanıklarının tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

'BENİM ÇOCUĞUMUN ADALETİ HALA YARIM'

Karar duruşmasının ardından açıklamalarda bulunan anne Gülüzar Sezer, "Ben bugün evladımın ruhunun yarısını gökyüzüne gönderebildim. Adaleti tam sağlanmadı. Aynı halde, iştirak halinde olan kişilerin birkaçı dışarıda. Adaletin tam sağlanmasını istiyorum ve hepsinin bir an önce içeriye girip, o cezayı almalarını ve bütün gerçeklerin ortaya çıkarak, benim evladımın hakkını bana yarım değil, tam olarak vermesini istiyorum. Yavuz Güngör bugün bir daha dışarıya çıkıp da, bu toplumun evladını zehirleyemeyecek. Bugün ben burada Yavuz Güngör’ün karşısında sadece evladımın hakkını değil, zehirlediği, ticaretini yaptığı, girdiği her evde nasıl çocuklarımızı yok ettiyse, kaç ocak söndürdüyse, ben bütün evlatlarımızın hakkının hesabını ondan sordum. O bir daha gün yüzü göremeyecek. Fakat dışarıdakilerin de ben aynı şekilde yargılanmasını istiyorum. Benim çocuğumun adaleti hala yarım" diye konuştu.