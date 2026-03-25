Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı (IRCC), Türk vatandaşlarının vize süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan CAN+ programının uygulama detaylarını paylaştı. Bakanlık Sözcüsü Matthew Krupovich tarafından yapılan açıklamada, belirli kriterleri karşılayan başvuru sahiplerine öncelik tanınacağı belirtildi.

İKİ GRUBA ÖNCELİK TANINACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, yeni düzenleme kapsamında, vize işlemleri hızlandırılacak olan iki temel grup şu şekilde belirlendi:

- Son 10 yıl içerisinde en az bir kez yasal yollarla Kanada’ya giriş yapmış ve vize süresi dolmadan ülkeden ayrılmış olan Türk vatandaşları.

- Başvuru tarihi itibarıyla pasaportunda geçerli (süresi dolmamış) bir Amerika Birleşik Devletleri (ABD) göçmen olmayan vizesi bulunan kişiler.

ÖNCELİKLİ İŞLEM SIRASINA ALINACAK

Sözcü Krupovich, CAN+ programının başvuru sahipleri için sağladığı operasyonel avantajları şöyle sıraladı: Bu iki gruptan birine dahil olan kişilerin başvuruları, standart vize kategorilerinden ayrılarak öncelikli işlem sırasına alınacak.

Güçlü bir seyahat geçmişine sahip olan adaylardan, normal şartlarda talep edilen kapsamlı mali durum ve iş yeri evraklarının bir kısmı istenmeyebilecek. Programdan yararlanmak için standart ziyaretçi vizesi başvuru ücreti dışında herhangi bir ek hizmet bedeli tahsil edilmeyecek.

"ONAY GARANTİSİ" YOK UYARISI

CAN+ programının başvuruları hızlandırmakla birlikte bir "onay garantisi" olmadığı aktarıldı. Başvuru sahiplerinin adli sicil kaydı, sağlık durumu ve ziyaret bitiminde ülkelerine döneceklerine dair standart güvenlik ve göçmenlik incelemeleri aynı titizlikle sürdürülecek.