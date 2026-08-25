Dünyaca ünlü İspanyol futbol kulübü Barcelona’nın futbol akademisi, genç sporculara yönelik kamp programı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliyor. Barcelona’nın resmi Barça Academy platformunda “Lefkosa Camp” adıyla duyurulan organizasyon, 7-11 ve 16-20 Eylül tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi tesislerinde düzenlenecek. Kampın konumu resmi platformda “Near East University, Lefkosa, Northern Cyprus” ifadeleriyle gösterildi. KUZEY KIBRIS İFADESİ RAHATSIZ ETTİ Barcelona’nın resmi internet sitesinde “Kuzey Kıbrıs” ifadesinin kullanılması, Rum basını ve siyasi çevrelerini rahatsız etti. Bu açıklamanın ardından Rum ELAM Partisi, İspanya hükümeti ve Rum Dışişleri Bakanlığı'na müdahale çağrısında bulundu. Parti, organizasyonun iptalini talep ederken, KKTC'de planlanan Zamna Müzik Festivali'nin de kaldırılmasını istedi. Konu Rum ve Yunan basınında gelişme geniş yer buldu. To Vima gazetesi, konuyu "Barcelona, Türk işgali altındaki Kıbrıs'taki futbol kampı nedeniyle tepkiyle karşı karşıya" başlığıyla duyurdu. UEFA’YA BASKI Kıbrıs Rum Futbol Federasyonu (KOP), Barcelona akademisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da antrenman kampı duyurusunun ardından UEFA nezlinde protesto ve ‘engelleme’ girişimlerde bulundu. KOP, Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak bir kampın FIFA ve UEFA kurallarına uygun olmadığı öne sürüldü.

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