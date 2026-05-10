Avrupa Birliği (AB) üyesi Letonya’da, Türk vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği "Golden Visa" (Altın Vize) programı, dev bir dolandırıcılık soruşturmasıyla sarsılıyor. Bir KOBİ’ye 50 bin euro yatırım yaparak tüm aile için oturum ve AB içinde serbest dolaşım hakkı tanıyan programda, milyonlarca euroluk yatırımın gerçekte yapılmadığı, ancak evrak üzerinde yapılmış gibi gösterildiği iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.

TÜRKİYE'DEN GELEN BAŞVURU YÜZDE 60 ARTTI

Son dönemde Türkiye’den gelen başvurularda yaşanan yüzde 160’lık rekor artış, Letonya makamlarının merceğini bu yöne çevirmesine neden oldu. 2025 yılı verilerine göre Letonya’nın Altın Vize programına başvuranların yüzde 20’sini Türk vatandaşları oluştururken, sahte yatırım şüphesi ülkedeki programın tamamen yürürlükten kaldırılması tartışmalarını alevlendirdi.

Soruşturma kapsamında, özellikle düşük maliyetli yatırım vaadiyle yapılan başvuruların gerçekliği ve bu süreçte aracılık eden firmaların faaliyetleri titizlikle inceleniyor.

LETONYA ODAK NOKTASI HALİNE GELMİŞTİ

Haber Hürriyeti'nden Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, dünya genelinde milyoner göçünün en çok yaşandığı ülkelerden biri haline gelen Türkiye’de, yüksek gelirli bireylerin AB ülkelerinden oturum alma arayışı, Letonya’nın sunduğu avantajlı programı odak noktası haline getirmişti.

Ancak patlak veren bu skandalın ardından Letonya hükümeti, hem güvenlik endişeleri hem de mali usulsüzlükler nedeniyle programı askıya almayı gündemine aldı.

Yetkililer, usulsüzlük tespit edilen oturum izinlerinin iptal edilebileceği uyarısında bulunurken, bu gelişmenin vize ve oturum bekleyen binlerce Türk yatırımcıyı mağdur edebileceği belirtiliyor.