Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden bir araya gelmek istedi. Bu süreçte arkadaşı Kubilay Kundakçı’dan destek alan Canbay, beraberindeki grupla birlikte Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

Araç içinde bekledikleri sırada olay yerine gelen şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

CİNAYET SİLAHI DA ELE GEÇİRİLDİ

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan’ın da bulunduğu 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda cinayet silahı da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLAMA KARARINA ALEYNA'DAN İLK TEPKİ

Tutuklama kararının ardından Aleyna Kalaycıoğlu’nun ilk tepkisini gazeteci Emrullah Erdinç aktardı. Erdinç, Kalaycıoğlu’nun karar sonrası büyük şok yaşadığını ve ağlamaya başladığını söyledi.

Emrullah Erdinç şu cümleleri aktardı:

Şok geçiren Aleyna Kalaycıoğlu, ''Ben şimdi cezaevine mi gireceğim.'' dedi. Gözyaşlarına hakim olamadı. Ağlamaya başladı. Avukatı ve yanındaki diğer kişiler Aleyna'yı sakinleştirmeye çalıştı. Ama artık Aleyna Kalaycıoğlu'nun kalacağı yer Kadın Cezaevi olacak.''

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan şüpheli Bilal Kadayıfçıoğlu ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Zuhal Kalaycıoğlu ile A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.