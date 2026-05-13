Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve 8 kişi hakkında iddianame 11 ay sonra hazırlandı. Bahçetepe hakkında, ‘rüşvet alma’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘haksız mal edinme’ iddialarından ceza istendi.
Aziz İhsan Aktaş dosyası kapsamında tutuklu bulunan Bahçetepe ve 8 kişi hakkında düzenlenen iddianame İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Hakan Bahçetepe'nin "rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme" suçlamalarıyla cezalandırılması istendi.