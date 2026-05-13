Kastamonu Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak'ta 2 Kasım 2023'te vatandaşlar çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içinde erkek bebek bulmuş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermişti.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan yenidoğan, tedavisinin ardından koruma altına alınmıştı. Olay günü 17 yaşında olan bebeğin annesi tutuklanmış C.Ç., daha sonra mahkemece tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. Tutuksuz yargılanan sanık, tekrar tutuklanmıştı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan bebeğin, koruyucu aile tarafından bakımının üstlenildiği öğrenildi.

12 YIL HAPİS CEZASI

Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık C.Ç. (20) ile taraf avukatları katıldı.

C.Ç, savunmasında çok pişman olduğunu söyleyerek, "Tutuklu kaldığım sürede çocuğumdan haber alamıyorum. Çocuğum için tutuksuz yargılanmak istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık C.Ç'ye, "alt soydan kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan verdiği müebbet hapis cezasını, suçun teşebbüs aşamasında kalması ve sanığın suç tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle 12 yıl hapis cezasına indirdi.