Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Paderborn kentinde yürütülen arkeolojik kazılarda, Orta Çağ’dan kalma ve neredeyse tamamen korunmuş bir "balmumu defter" bulundu. Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) arkeologları tarafından bir belediye binası inşaatı sırasında keşfedilen eser, Avrupa arkeolojisi için türünün nadir örneklerinden biri kabul ediliyor.

BOZULMADAN GÜNÜMÜZE KADAR GELDİ

Defter, Orta Çağ dönemine ait bir tuvalet çukurunda (latrina) bulundu. Uzmanlar, bu tür alanların yüksek nem ve oksijensiz ortam sağlaması nedeniyle organik maddeler için "zaman kapsülü" görevi gördüğünü belirtiyor. Bu koşullar sayesinde ahşap, deri ve balmumundan oluşan defter, yaklaşık 700-800 yıl boyunca bozulmadan günümüze ulaşmayı başardı.

10 SAYFADAN OLUŞUYOR

Yaklaşık 10-7,5 santimetre boyutlarındaki defter toplam 10 sayfadan oluşuyor. Sayfaların sekizi her iki yüzünde, ilk ve son sayfaları ise tek yüzünde balmumu tabakası barındırıyor. Eserin dış yüzeyinde, dönemin saflık ve asalet simgesi olan zambak (lilium) motifleriyle süslenmiş bir deri kılıf yer alıyor.

DÖNEMİN SOSYLA YAŞAMINA IŞIK TUTUYOR

Restoratörler ve paleograflar tarafından incelenen bulgular, defterin içeriğine dair şu bilgileri paylaştı:

Notlar Latince kaleme alınmış olup, tüm metnin tek bir elden çıktığı tespit edilmiştir. Yazı tarzı, defterin günlük ve ticari amaçlarla spontane bir şekilde kullanıldığını göstermektedir.

Arkeologlar, defterin Paderbornlu zengin bir tüccara veya şehir seçkinlerinden (patrisyen) birine ait olduğunu tahmin ediyor. Kazı alanında bulunan ipek parçaları ve kaliteli seramikler de bu sosyal statüyü destekliyor.

Araştırmacılar, balmumu üzerindeki silinmiş eski notların izlerini (palimpsest benzeri yapı) yüksek çözünürlüklü dijital teknolojilerle ayrıştırmayı hedefliyor.