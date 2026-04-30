Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), başkentte düzenlenecek Milletler Ligi (VNL) organizasyonunu hazırladığı bir videoyla duyurdu. Federasyonun resmi hesaplarından yayınlanan 31 saniyelik videoda bilet satışları için son günler olduğu hatırlatıldı. 17-21 Haziran’da oynanacak karşılaşmalar için sporseverlere “Filenin Sultanları’na destek olun” çağrısı yapıldı.





31 SANİYEYE ANITKABİR'İ SIĞDIRAMADILAR



Ancak bir voleybol topunun Ankara’nın simge yapılarının önünden geçtiği video büyük tartışma yarattı. Videoda Ankara’nın modern mimarisi, alışveriş merkezleri ve spor salonuna geniş yer verildi. Ancak 31 saniyenin hiçbir yerinden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir yoktu. Vatandaşlar sosyal medyada bu duruma büyük tepki gösterdi.



TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ



ATATÜRK YOKSA BİZ DE YOKUZ!



Atakule, Kuğulu Park, Kızılay Meydanı’nın gösterildiği videonun altına yapılan yorumlarda, “Ankara demek Atatürk demek, Anıtkabir demektir. Bu ne saygısızlık, bu nasıl bir rezillik” yorumu yapıldı. 250 binden fazla görüntülenen videoyu eleştirenler, “Atatürk yoksa o maçlarda biz de yokuz” diyerek VNL’i protesto edeceğini ifade etti. Federasyondan ise açıklama gelmedi.



