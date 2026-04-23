Modern savaş stratejileri, yeniden şekilleniyor. Özellikle geniş alanlara yayılan mayın tarlaları, orduların ilerleyişini durduran en büyük engel haline gelmiş durumda. İngiltere, bu engeli aşmak için doğadan ilham alan, yüksek teknolojili bir çözüm geliştirdi: The Weevil (Hortumlu Böcek).

HEM TEMİZLİYOR HEM DE YOL AÇIYOR

Adını tarım arazilerine zarar veren agresif bir böcek türünden alan Weevil, aslında modifiye edilmiş bir Warrior zırhlı personel taşıyıcısı. Ancak onu özel kılan, ön kısmına yerleştirilen üç devasa mafsallı pençe. Bu pençeler toprağı bir pulluk gibi işlerken, karşılaştığı kara mayınlarını kontrollü bir şekilde patlatarak arkasındaki birlikler için güvenli bir koridor oluşturuyor.

KİLOMETRELERCE UZAKTAN KONTROL EDİLİYOR

Weevil’ın en dikkat çeken özelliği, tamamen insansız bir robota dönüşebilmesi. Araç tehlikeli bölgeye ulaştığında, sürücü arka kapaktan güvenli bir şekilde iniyor. Kilometrelerce uzayabilen özel bir kablo sistemiyle kumanda devralınıyor. Üzerindeki yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde operatör, bir ekran başında "drone kullanır gibi" mayın temizleme işlemini yönetiyor. Bu sistem, askerin doğrudan ateş hattında veya patlama riskinin göbeğinde bulunma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

SINIRLAR YENİDEN ŞEKİLLLENECEK

Weevil’ın sahaya sürülmesi tesadüf değil. İngiliz Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı (DSTL) tarafından geliştirilen bu prototipin hizmete girmesi, dünya genelindeki jeopolitik gerilimle doğrudan bağlantılı. Özellikle Rusya sınırındaki beş ülkenin anti-personel mayın yasağından çekilme sinyalleri vermesi, bu tür "yol açıcı" makinelerin gelecekte savaş meydanlarının vazgeçilmez bir parçası olacağını kanıtlıyor.