Ulaşımda artan fiyatlar için ana sebep Ortadoğu'da artan gerilim ve dinmek bilmeyen saldırılar nedeniyle hava sahası kısıtlamalarının uygulanması ve yakıt krizinin baş göstermiş olması. Bu sorunların gölgesinde uçak bileti fiyatları özellikle kıta değiştirilen uçuşlarda önüne geçilemeyecek noktaya gelmiş durumda. Uçak biletlerine son dönemde yüzde 560 gibi ciddi bir zam geldi.

ASYA AVRUPA ARASI UÇMAK HAYAL OLDU

Asya ve Avrupa arasında bilet fiyatlarında ciddi zamlar görülmeye başladı. Özellikle son dönemde hava sahası kısıtlamaları ve yakıt krizinin görülmesi ile birlikte uçak biletlerinde fiyat artışları da listelere yansıdı. Havacılık danışmanlık şirketlerinden alınan verilere göre ana güzergahlarda yüzde fiyat artışları yüzde 560 gibi ciddi seviyelere yükseldi. Üzerine yapılan detaylı analizler sonucunda elde edilen bilgilere göre ana hatlarda fiyatların 70 artışa geçtiği belirlendi.

DÖNÜŞ FİYATLARINDA DA DURUM FARKSIZ

Elde edilen bilgilere göre Sydney-Londra hattın uçanın maliyeti iki katına çıktı. 750 dolar bandında işlem gör en uçak bileti fiyatları ortalama olarak 1500 dolar olarak görüldü. Fiyatlarda yaşanan tek patlama ise gidiş fiyatlarında görülmedi. Aynı zamanda dönüş bilet fiyatlarının da yüzde 79 oranında zam aldığı belli oldu. uzu mesafeli dönüş biletlerinde alım fiyatlarının geçen seneye kıyasla üç katına yükseldiği görüldü.

28 Şubat tarihinde ABD ve İsrail tarafından İran'a karşı saldırılar başlatması ile havayolu şirketleri için kritik dönemde başlamış oldu. Havayollarında bilet fiyatları petrolde sert düşüş ve körfezdeki aktarma merkezlerinde kapasite düşüşlerinden de etkilendi.

70 BİN ÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Bugüne kadar kayıt altına alınan verilere göre Körfez ve petroldeki sert düşüş gibi nedenler ile toplamda 70 bin uçuş iptal edildi. Ana unsurlar e yan unsurlar neden ile bilet fiyatlarının bazı Asya ülkelerinden Avrupa ülkelerine alınan biletlerde zam oranlarının yüzde 560 gibi ciddi seviyelere kadar yükseldiği görüldü.

Sektör yetkililerinin henüz bir rahatlama ve fiyatlarda dengeleme sağlamak için atılacak adımların bahar aylarında nefes almak adına yeterli olmayacağını ve fiyatların düşmeyeceği bildirildi.