UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Cuenca, küp taş döşeli dar sokakları ve 12. yüzyıldan kalma Gotik katedraliyle ortaçağ atmosferini günümüze taşıyor. İspanya'daki ilk Gotik yapılardan biri kabul edilen katedralin yanı sıra şehir, "Casas Colgadas" (Asılı Evler) olarak bilinen ve doğrudan uçurum kenarına inşa edilmiş mimari kompleksiyle tanınıyor.

Cuenca’nın tarihi merkezi, sadece ortaçağ mimarisiyle değil, bu dokuyla tezat oluşturan kültürel tesisleriyle de dikkat çekiyor. Şehirdeki en önemli duraklardan biri olan İspanyol Soyut Sanat Müzesi, tarihi binaların içinde çağdaş eserlere ev sahipliği yapıyor. Bu yapı, bölgenin rustik cazibesini modern sanatla birleştirerek ziyaretçilere farklı bir kültürel deneyim sunuyor.

90 MİLYON YILLIK JEOLOJİK MİRAS

Şehrin hemen yakınında konumlanan "Sihirli Şehir" (Ciudad Encantada), doğanın yaklaşık 90 milyon yılda şekillendirdiği devasa kaya oluşumlarından meydana geliyor. Jeoloji meraklıları ve doğa tutkunları için önemli bir cazibe merkezi olan bu bölge, rüzgar ve suyun aşındırmasıyla ortaya çıkan sıra dışı formları bünyesinde barındırıyor.

MANASTIRDAN OTELE DÖNÜŞEN KONAKLAMA ALANLARI

Turizm altyapısı bakımından da özgün seçenekler sunan şehirde, eski bir manastırın restore edilmesiyle oluşturulan dört yıldızlı oteller ve taş duvarlı rustik yapılar ön plana çıkıyor. Madrid’den ulaşımın oldukça kolay olduğu Cuenca, henüz kitle turizminin yoğun baskısı altına girmemiş olsa da, özellikle günübirlik geziler için İspanya’nın en stratejik noktalarından biri kabul ediliyor.