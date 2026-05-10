Alman Havalimanları Birliği Üst Yöneticisi (CEO) Ralph Beisel, Welt gazetesine yaptığı açıklamada havacılık sektörünü bekleyen tehlikeli senaryoyu paylaştı. Beisel, artan maliyetler ve arz sıkıntısı nedeniyle özellikle düşük maliyetli hava yolu şirketlerinin operasyonlarını sürdürmekte zorlanacağını belirtti. Özellikle turistik açıdan ikincil planda kalan destinasyonlara yönelik uçuşlarda yeni iptal dalgalarının yaşanmasından endişe duyulduğunu ifade etti.

20 MİLYON SEYAHAT PLANI BOZULACAK

Krizin boyutları 2026 yılı öngörülerini de şimdiden karartmış durumda. ADV tarafından paylaşılan analizlere göre, en kötü senaryoda havalimanı kapasitelerinin yüzde 10 oranında düşmesi bekleniyor. Bu gerilemenin tüm havalimanlarına yansıması durumunda yaklaşık 20 milyon yolcunun seyahat planlarının bozulacağı hesaplanıyor. Söz konusu gelişme, bazı rotaların tamamen haritadan silinmesi veya mevcut sefer sayılarının ciddi oranda azaltılması anlamına geliyor.

YAKIT BULUNSA DA ÇOK PAHALI

Krizin temelinde ise Orta Doğu’da yaşanan gerilimler ve Hürmüz Boğazı üzerindeki enerji nakil hatlarında meydana gelen aksamalar yer alıyor. Bölgedeki savaşın etkisiyle petrol sevkiyatının sekteye uğraması, jet yakıtı fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Kerosen fiyatlarının son iki aydır savaş öncesi dönemin iki katı seviyesinde seyrettiğine dikkat çeken Beisel, yakıt bulunabilir olsa dahi maliyetlerin sürdürülebilir olmadığını, bu fiyatlarla uçuşların kârlı bir şekilde gerçekleştirilemeyeceğini vurguladı.

Bu tablo, yakın gelecekte yolcuları zorlu bir sürecin beklediğini gösteriyor. Akaryakıt maliyetlerinin doğrudan bilet fiyatlarına yansıtılmasıyla ulaşım masraflarının katlanması, kâr getirmeyen rotaların sistemden çıkarılması ve havayolu ulaşımının pahalılaşmasıyla yolcuların mecburen farklı ulaşım alternatiflerine yönelmesi bekleniyor.