UEFA Başkanı Aleksander Čeferin, UEFA Avrupa Ligi Finali öncesi bu akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek gala yemeğine katılmak üzere İstanbul'a geldi. Aleksander Čeferin'i İstanbul Havalimanı'nda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu karşıladı. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş da karşılamada yer aldı. Türkiye'ye yeniden gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren UEFA Başkanı Čeferin, İstanbul'da oynanan unutulmaz finallere yakışır bir maç beklediğini ifade etti. Beşiktaş Park'ta yarın saat 22.00'de Almanya'nın Freiburg ile İngiltere'nin Aston Villa takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali öncesi bu akşam bir gala yemeği düzenlenecek. Çırağan Sarayı'ndaki yemek organizasyonu saat 19.30'da başlayacak.

