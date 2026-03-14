Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i konuk ediyor. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen karşılaşmanın 32. dakikasında Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'ın gösterdiği fair-play örneği, devre arasına gidilmeden önce en çok dikkat çeken anlardan oldu.

HAKEMDEN UĞURCAN'A TEŞEKKÜR

39. dakikada Yusuf Sarı, hızla ceza sahasına sokulduğu pozisyonda sert bir şutla kaleyi yokladı. Hakem Batuhan Kolak, dışarı çıkan top için 'aut' kararı verdi. Ancak Uğurcan, hakemi uyararak topun kendisinden çıktığını söyledi. Uğurcan'a teşekkür eden hakem Kolak, kararını korner olarak revize etti.