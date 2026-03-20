UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a 4-0 mağlup olan Galatasaray'da geceye damga vuran isim Uğurcan Çakır olmuştu.

Milli kaleci yaptığı kurtarışlarla skorun daha fazla açılmasını engelledi ve kulüp tarihine geçti.

Anfield Road'da yaptığı 11 kurtarışla kariyer rekorunu kıran Uğurcan, 4 gol yemesine karşın büyük farkı önledi. Yaptığı kurtarışlarla alkışları toplayan milli file bekçisi, Fernando Muslera'nın rekoruna ortak oldu.

Galatasaray'ın 2019 yılında Real Madrid'e evinde 1-0 mağlup olduğu maçta yaptığı 11 kurtarışla geceye damga vuran Uruguaylı eldiven, Avrupa'da en fazla kurtarış yapan Galatasaray kalecisi olmuştu. Liverpool maçında yaptığı kurtarışlarla öne çıkan Uğurcan Çakır, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 48 kurtarışa imzasını atmayı başardı.