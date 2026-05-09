Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zafer günü kutlamaları için Moskova'daki Kızıl Meydan'da Zafer Bayramı töreninin başına geçti.
Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı zaferini temsil eden bu tören normalde haftalarca, çoşkuyla kutlanıyordu. Ancak bu yıl alışılmışın dışında bir kısıtlamayla gerçekleşiyor.
Zira Ukrayna'nın artan füze ve İHA menzili, doğrudan Moskova'daki töreni tehdit ediyor. Öyle ki törenin gerçekleşmesi için ABD Başkanı Trump bizzat duruma el attı.
ABD Başkanı Donald Trump tören arifesinde Rusya ve Ukrayna'nın 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayan bir ateşkes konusunda anlaştığını dünyaya duyurdu.
Bu haber hem Kremlin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından hızlıca doğrulandı.
Anlaşmanın en önemli parçası ise binlerce askeri kapsayan devasa bir esir değişimine yeşil ışık yakılması oldu.
Zelenski bu büyük takasın kapsamını "Esir değişimi bin kişi karşılığında bin kişi formatında gerçekleştirilecek. Halkımızın eve dönmesi bizim için her türlü törenden çok daha kıymetlidir"
Ukrayna, resmi açıklamada bu sebeple "törene izin verdiklerini" duyurdu. Rusya Dışişleri ise "kimsenin iznine ihtiyacı olmadığını" belirtti.
Kremlin yönetimi bu yıl geleneksel güç gösterisi yerine güvenlik tedbirlerini ön plana çıkarma kararı aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı mevcut operasyonel durum nedeniyle törende ağır askeri teçhizatın sergilenmeyeceğini resmi olarak açıkladı.
Geleneksel askeri araç geçişinden vazgeçilmesi kararı Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki petrol rafinerilerine düzenlediği şiddetli saldırıların ardından geldi.
Özellikle Moskova’nın lüks bir mahallesindeki yüksek katlı binaya isabet eden İHA saldırısı bölgedeki güvenlik endişelerini iyice artırdı.
Törende yalnızca savaş uçaklarının uçuşu ile askerlerin piyade yürüyüşü yapılacak. Geçtiğmiz yıllarda ise tanklar, toplar, füze dolu fırlatma rampaları törende yer alıyordu.
Birçok yabancı liderin katılmadığı etkinlikte uluslararası medya kuruluşlarının erişimi de kısıtlandı.
Gazeteciler töreni Rus devlet medyasının servis ettiği kısıtlı görüntüler üzerinden izleyecek.
Rusya genelinde sokakları süsleyen askeri simgelerin arasında uçaksavar sistemlerinin varlığı çıplak gözle görülebiliyor.
Güvenlik kaygıları nedeniyle düzenlenen bu mütevazı kutlama askeri kapasitenin sergilenmesi geleneğini bu yıl tamamen askıya aldı.
