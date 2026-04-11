Güney Kore’de cep telefonu kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir düzenleme üzerinde çalışma tamamlandı. Korea Herald’ın hükümet açıklamasına dayandırdığı habere göre, kullanıcıların veri paketleri tükense ya da hesaplarında bakiye kalmasa bile temel seviyede mobil internete erişimleri devam edecek.

TÜM MOBİL ABONELERE İNTERNET ÜCRETSİZ

Ülkenin Bilim ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı’nın, SK Telecom, KT Corp. ve LG Uplus ile yaptığı anlaşma kapsamında tüm mobil abonelere 400 kbit/sn hızında kesintisiz erişim sağlanması planlanıyor. Bu hız yüksek kaliteli video izleme veya yoğun internet kullanımı için yeterli olmasa da mesajlaşma, harita kullanımı ve temel bilgi erişimi gibi günlük ihtiyaçları karşılayabilecek bir seviyede olacak.

Bakanlık, bu düzenlemeyi dijital çağda internetin artık bir lüks değil temel bir ihtiyaç haline gelmesiyle ilişkilendiriyor. Yapılan açıklamada, herkesin iletişim ve bilgiye erişim hakkının korunmasının önemine dikkat çekilerek mobil internetin günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı.

Planlanan uygulama ile kullanıcıların yüksek hızlı veri paketlerini aşmaları durumunda tamamen bağlantısız kalmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Böylece vatandaşların en azından temel düzeyde çevrimiçi kalabilmesi sağlanacak.