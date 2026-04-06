

İsveç hükümeti, göç ve vatandaşlık politikalarında köklü bir değişikliğe giderek kuralları en sert seviyeye çekme kararı aldı. Yeni reform paketi, ülkede kalıcı olarak yerleşmek isteyen göçmenler için ağır kriterler içeriyor ve özellikle Türkiye kökenli vatandaşları doğrudan etkileyebilir.

Yeni düzenlemeyle birlikte, İsveç vatandaşlığı için gerekli olan asgari ikamet süresi 5 yıldan 8 yıla çıkarıldı. Başvuru sahiplerinin mali açıdan tamamen bağımsız olduklarını kanıtlamaları da zorunlu hale getirildi. Buna anlamı, başvuranların aylık gelirinin belirli bir seviyenin altında olmaması ve son üç yıl boyunca sosyal yardım almamış olmaları gerekiyor. Tasarının, İsveç Ulusal Günü’nde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

'DÜRÜST YAŞAM TARZI' VURGUSU

Hükümet, vatandaşlık başvurularında “dürüst bir yaşam tarzı” kriterini de devreye sokmayı planlıyor. 15 yaş üstü bireyler için sabıka kaydının vatandaşlığa engel teşkil etmediği süre 10 yıldan 17 yıla çıkarılacak. İsveç Demokratları'nın desteklediği tasarı, göçmenlerin üzerindeki toplumsal denetimi artırmayı ve entegrasyon sürecini daha sıkı bir çerçeveye oturtmayı hedefliyor.

DİL SINAVI ZORUNLU OLACAK

Daha önce vatandaşlık başvurularında herhangi bir sınav şartı bulunmayan İsveç, artık başvuru sahiplerini zorlu bir dil ve toplumsal bilgi sınavına tabi tutacak. Ancak en çok tartışma yaratan madde, mülteciler ve koruma altındakiler için verilen daimi oturum izinlerinin tamamen kaldırılması veya iptal edilmesinin gündeme gelmesi oldu.

Sol Parti sözcüsü Tony Haddou, bu adımları tekrar ederek “insanlık dışı” olarak nitelendirdi ve hükümetin politikalarını sert bir dille eleştirdi.

ENTEGRE OLAMAYANLARA 'GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ' SEÇENEĞİ

İsveç hükümeti, kuralları sıkılaştırırken entegrasyon sürecini tamamlayamayanlar için de yeni bir program başlattı. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren bu geri dönüş yardımı paketi, ülkeyi terk etmeyi kabul eden yasal ikamet sahiplerine önemli bir nakdi destek sunuyor. Program, göçmenleri “gönüllü olarak geri dönmeye teşvik” etmeyi amaçlıyor.