Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yönetim kademesine yönelik olası bir suikast girişimine karşı dünya kamuoyunda büyük yankı uyandıran radikal bir savunma doktrinini yürürlüğe koydu.

Mart ayında kabul edilen ve detayları kamuoyuna sızan yeni nükleer politika yasasına göre, ülke liderinin öldürülmesi veya komuta zincirinin iş göremez hale gelmesi durumunda, nükleer füzeler herhangi bir ek emir beklenmeksizin "otomatik ve anında" ateşlenecek.

Uzmanlar, Pyongyang yönetiminin bu sert adımının arkasında, İran dini lideri Ali Hamaney’in Şubat ayında ABD ve İsrail operasyonuyla öldürülmesinin yarattığı güvenlik kaygılarının yattığını değerlendiriyor.

Kim Jong-un’un, benzer bir operasyonun kendisine yönelik gerçekleştirilmesi ihtimaline karşı "komuta ve kontrol sisteminin tehlikeye girmesi" durumunu yasal bir misilleme mekanizmasına bağlayarak, rejimin bekasını nükleer caydırıcılıkla garanti altına almayı hedeflediği belirtiliyor.

GÜNEY KORE'DE HAREKETLİLİK

Nükleer tehditlerin gölgesinde askeri kapasitesini artırmaya devam eden Kuzey Kore, Güney Kore sınırına 60 kilometre menzile sahip yeni nesil 155 mm'lik kundağı motorlu obüsler konuşlandırmaya hazırlanıyor.

Mühimmat fabrikalarında incelemelerde bulunan Kim Jong-un, bu silahların Seul’ü doğrudan hedef alabilecek kapasitede olduğunu ve olası bir kara operasyonunda stratejik üstünlük sağlayacağını ifade etti.

ANAYASADAN 'BARIŞI' ÇIKARDILAR

Kuzey Kore, askeri hamlelerinin yanı sıra siyasi doktrininde de tarihi bir değişikliğe giderek 70 yıldır anayasada yer alan "barışçıl yeniden birleşme" hedefini tamamen iptal etti.

Güney Kore’yi resmen "baş düşman" ilan eden Pyongyang yönetimi, Kore Yarımadası’nı artık savaş halindeki iki ayrı devlet olarak tanımlıyor. Sınırlarını dış dünyaya tamamen kapatan ülkede, ideolojik katılık en üst düzeye çıkarılırken, Ukrayna gibi çatışma bölgelerinde teslim olmayı reddeden askerlerin "kahraman" ilan edilmesi dikkat çekiyor.