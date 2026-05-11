Otomobil piyasasında kullanıcıların yakıt tasarrufu, güvenilirlik, konfor ve bakım maliyetleri kriterlerine göre şekillenen tercihleri, ülkelerin resmi satış verilerine yansıdı. Yapılan son pazar analizinde, otomotiv devleri Toyota ve Volkswagen’in çok sayıda ülkede liderliğini koruduğu görülürken, Türkiye pazarında Renault ilk sırada yer buldu.

KÜRESEL PAZARDA TOYOTA HAKİMİYETİ

Yayımlanan listede Toyota; ABD, Japonya, Avustralya, Arjantin, İrlanda ve İsrail dahil olmak üzere birçok farklı kıtada en çok tercih edilen marka oldu. Avrupa pazarında ise Volkswagen; Almanya, Avusturya ve Danimarka gibi ülkelerde liderliğini sürdürürken, lüks segmentte yer alan BMW Belçika pazarında ilk sıraya yerleşti.

ÇİN VE FRANSA YERLİ ÜRETİCİLERİYLE ÖNE ÇIKTI

Dünyanın en büyük otomobil pazarlarından biri olan Çin’de elektrikli araç üreticisi BYD zirveye ulaşırken, Fransa’da Renault, İtalya’da Fiat ve Japonya’da Toyota gibi ülkeler kendi yerel markalarını listenin başında tutmaya devam etti. Hindistan’da ise Maruti pazarın en çok tercih edilen markası olarak kayıtlara geçti.

ÜLKELERE GÖRE LİDER OTOMOBİL MARKALARI

Ülkelerin resmi verilerine dayanan en çok tercih edilen araç markaları sıralaması şu şekildedir:

Türkiye: Renault

ABD: Toyota

Almanya: Volkswagen

Fransa: Renault

İtalya: Fiat

Japonya: Toyota

Çin: BYD

Kanada: Ford

Yunanistan: Toyota

Rusya: Lada

İngiltere: Volkswagen

Belçika: BMW

Portekiz: Peugeot

Bulgaristan: Škoda

Çek Cumhuriyeti: Škoda

Mısır: Nissan

Brezilya: Fiat

Arjantin: Toyota

Avustralya: Toyota